Canada, più di 16mila persone evacuate per incendi in Nuova Scozia

Sono più di 16mila le persone che sono state evacuate a causa degli incendi che si sono sviluppati negli ultimi giorni nella zona di Halifax, la capitale della Nuova Scozia, nella parte orientale del Canada. A favorire gli incendi sono la siccità e le temperature più alte della norma per il periodo che, a quanto riferito dalle autorità locali che si occupano delle emergenze, sono “fuori controllo”. Le fiamme finora hanno distrutto almeno 200 case ed edifici, bruciando più di 100 chilometri quadrati di territorio. Già a inizio mese migliaia di persone avevano dovuto abbandonare le proprie case a causa di incendi che si erano sviluppati in varie parti dell’Alberta, nel Canada occidentale.

Registrati 176 incendi

Incendi di grandi dimensioni sono piuttosto rari nella provincia della Nuova Scozia. Nelle ultime settimane tuttavia ne sono stati registrati 176, contro i 70 dello stesso periodo dell’anno scorso. Non è possibile attribuire in maniera automatica questi incendi al cambiamento climatico, visto che mancano degli studi specifici, anche se da tempo è noto che il riscaldamento globale aumenta i rischi di eventi meteorologici estremi, come siccità e alluvioni, e richiede misure immediate per prevenirne gli effetti.