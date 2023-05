Incendi in Canada, dichiarato lo stato d'emergenza in Alberta

Mondo

Un grosso incendio in due depositi nella città tedesca, all'interno del distretto di Rothenburgsort, ha costretto all'evacuazione 140 persone. Il rogo è divampato intorno alle 4 di questa mattina, non si sono registrate vittime o feriti ma i vigili del fuoco emesso un allarme di 'pericolo estremo' perché la nube di fumo potrebbe contenere componenti chimici

Erano da poco passate le 4.30 quando un incendio, del quale ancora non sono ancora note le cause, è scoppiato nel distretto di Rothenburgsort, a ridosso del fiume Elba e confinante con la zona portuale di Hafencity, nella città di Amburgo, in Germania