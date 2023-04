1/8 ©Ansa

Erano da poco passate le 4.30 quando un incendio, del quale ancora non sono ancora note le cause, è scoppiato nel distretto di Rothenburgsort, a ridosso del fiume Elba e confinante con la zona portuale di Hafencity, nella città di Amburgo, in Germania





Covid, in Germania stop a tutte le restrizioni