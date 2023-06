Incendi in Canada, nube di fumo su Ottawa, Toronto e New York

“Non uscite di casa e indossate i respiratori”. Questo l’invito della autorità del Paese. La qualità dell'aria è al livello di guardia in tutta la costa orientale, non solo in Canada ma anche negli Stati Uniti. Ieri l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Usa (EPA) ha emesso allerte in merito in diversi stati, tra cui New England, Illinois, Wisconsin, Connecticut e Minnesota