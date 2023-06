Germania, attivisti per il clima dipingono di arancione aereo privato

Alcuni membri del gruppo attivista europeo per il clima “Last Generation” hanno messo in atto il gesto di protesta all'interno dell'aeroporto di Sylt, un'isola nel nord della Germania

Alcuni membri di “Last Generation”, un gruppo attivista europeo per il clima, hanno messo in atto un gesto di protesta, dipingendo con della vernice arancione un jet privato presso l'aeroporto di Sylt, un'isola nel nord della Germania.