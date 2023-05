Cina, jet militare compie manovra pericolosa verso caccia Usa. VIDEO

Mondo

L'ultimo “Ufo” è stato abbattuto mentre volava sul lago Huron, al confine con il Canada , nella regione del Grandi Laghi, dopo che la Federal Aviation Administration (Faa) aveva chiuso lo spazio aereo sul vicino lago Michigan per non meglio precisati motivi di "difesa nazionale". Non costituiva una minaccia, hanno riferito fonti militari, ma Joe Biden ha ordinato di abbatterlo per cautela

L'oggetto non identificato sul lago Huron è stato abbattuto da un F-16 per aver volato in prossimità di siti militari Usa sensibili, riferisce il Pentagono (in foto). L'Ufo avrebbe avuto una struttura ottagonale, senza apparentemente carico utile e capacità di sorveglianza, ed è stato avvistato inizialmente in Montana, dove era stato chiuso temporaneamente lo spazio aereo