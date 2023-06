Kirghizistan, tentato colpo di Stato: numerosi arresti nel Paese

Cremlino: notizie allarmanti, non abbiamo conferme

"Certamente stanno arrivando notizie molto allarmanti" ha detto il portavocec del Cremlino Peskov commentando le notizie dei media kirghisi. "Stiamo seguendo da vicino le notizie. Non abbiamo informazioni dettagliate”. L’unica cosa certa è che il Comitato di Stato per la sicurezza nazionale in Kirghizistan ha fermato alcune persone che progettavano un colpo di Stato. Lo riferisce l'agenzia kirghiza ripresa dalle agenzie russe. Non si sa nulla su chi sarebbero i promotori del tentato golpe e le agenzie per la sicurezza del Paese non hanno fornito al momento notizie ufficiali.