Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cittadino americano condannato a 5 anni in Russia per importazione di armi da fuoco

Mondo

Cinque anni di reclusione. Questa è la sentenza di un tribunale russo emessa nei confronti di Charles Wayne Zimmerman: l’accusa è importo illegale di armi da fuoco

ascolta articolo

Un cittadino americano, Charles Wayne Zimmerman, è stato condannato in Russia a cinque anni di reclusione. L’accusa è quella di avere importato illegalmente armi da fuoco e munizioni a bordo del suo yacht, che dopo diverse tappe è approdato in territorio russo. Lo ha sentenziato il tribunale del Territorio di Krasnodar, citato dall'agenzia Tass (Russian News Agency). Secondo la stessa fonte, le armi sono state trovate a bordo dell'imbarcazione nel porto di Sochi, sul Mar Nero, dove Zimmerman era arrivato nel giugno dello scorso anno dopo un lungo viaggio cominciato l'anno prima che lo aveva portato a toccare vari Paesi, tra cui l'Italia, in Sicilia, oltre a Portogallo, Spagna, Grecia e Turchia.

Mondo: Ultime notizie

Cittadino americano condannato in Russia per importazione di armi

Mondo

Cinque anni di reclusione. Questa è la sentenza di un tribunale russo emessa nei confronti di...

Incidente Spagna, deragliano 2 treni: almeno 39 morti. LIVE

live Mondo

Intorno alle 19:39 di domenica 18 gennaio, sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia,...

I 10 peggiori incidenti ferroviari del mondo per numero di vittime

Mondo

Mentre sale il bilancio delle vittime dell’incidente che ha coinvolto due treni nel Sud della...

Iran: "Attaccare Khamenei è come una guerra totale contro il popolo"

live Mondo

Trump aveva detto che a Teheran è tempo di una nuova leadership. Il presidente iraniano...

Ucraina, Cremlino: Putin invitato a partecipare a tavolo pace a Gaza

live Mondo

Il leader russo è stato invitato a unirsi al "Board of Peace" del presidente degli Stati Uniti...

Mondo: I più letti