Cittadino americano condannato in Russia per importazione di armi

Un cittadino americano, Charles Wayne Zimmerman, è stato condannato in Russia a cinque anni di reclusione. L’accusa è quella di avere importato illegalmente armi da fuoco e munizioni a bordo del suo yacht, che dopo diverse tappe è approdato in territorio russo. Lo ha sentenziato il tribunale del Territorio di Krasnodar, citato dall'agenzia Tass (Russian News Agency). Secondo la stessa fonte, le armi sono state trovate a bordo dell'imbarcazione nel porto di Sochi, sul Mar Nero, dove Zimmerman era arrivato nel giugno dello scorso anno dopo un lungo viaggio cominciato l'anno prima che lo aveva portato a toccare vari Paesi, tra cui l'Italia, in Sicilia, oltre a Portogallo, Spagna, Grecia e Turchia.