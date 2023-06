Hong Kong, anniversario di piazza Tienanmen: arrestati 8 attivisti

La commemorazione di piazza Tienanmen

Fino al 2019, decine di migliaia di persone si sono riunite ogni anno a Hong Kong il 4 giugno per commemorare le vittime del massacro. Negli anni successivi, Pechino ha aumentato il suo controllo sull'ex colonia britannica amministrata in modo indipendente. Una legislazione sulla sicurezza ampiamente elaborata è stata utilizzata per reprimere l'opposizione politica. La commemorazione pubblica delle vittime dell'evento, spesso indicato in Occidente come il massacro di piazza Tiananmen, è sempre stata vietata nella Cina continentale, con attivisti per i diritti e parenti delle vittime posti agli arresti domiciliari o trasferiti in altre regioni. In vista dell'anniversario, le Madri di Tiananmen, un gruppo di parenti delle vittime,hanno chiesto che la verità sulla repressione fosse rivelata, che fosse pagato un risarcimento e che i responsabili venissero puniti. Il numero delle vittime del 1989 non è noto, la stima dei morti varia da parecchie centinaia a diverse migliaia. I feriti sarebbero stati migliaia. La questione rimane un tabù in Cina.