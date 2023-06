Stretto di Taiwan, sfiorata la collisione tra navi Usa e Cina

Una nave da guerra cinese ha sfiorato la collisione con un'imbarcazione americana nello Stretto di Taiwan. Lo riporta la canadese Global News in base alla testimonianza di un suo reporter. La nave cinese è arrivata a circa 100 metri dal cacciatorpediniere US Chung-Hoon impegnato in un'esercitazione con il Canada. Secondo la ricostruzione fornita, la nave cinese avrebbe fatto rotta per tagliare la prua di quella americana, una manovra definita dal capitano della nave canadese dove è imbarcato il reporter "non professionale". Gli americani hanno risposto chiedendo ai cinesi di stare alla larga dalla nave, ma alla fine l'imbarcazione americana ha dovuto cambiare rotta e rallentare per evitare uno schianto.