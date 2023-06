Hong Kong, arresti alla vigilia dell'anniversario di piazza Tienanmen

Mondo

Winnie The Pooh torna a imbarazzare la Cina e sparisce dalle sale cinematografiche. L'orsacchiotto della Disney, spesso accostato, nelle forme, al presidente cinese Xi Jinping, non uscirà nelle sale di Hong Kong con il film horror "Winnie the Pooh: blood and honey". La mancata proiezione sarebbe attribuita a "motivi tecnici", ma non è la prima volta che l'orsacchiotto della Disney incontra ostacoli, in Cina