Hong Kong, 500 mila biglietti aerei gratis per rilanciare il turismo

500 mila biglietti aerei gratis per rilanciare il turismo a Hong Kong. È l’iniziativa lanciata da all’interno della campagna 'Hello Hong Kong' che punta riportare i visitatori nella regione, dopo il crollo legato alla pandemia che ha visto calare gli arrivi a dicembre scorso al 5% rispetto a tre anni prima.

Biglietti gratuiti dal 1° marzo

approfondimento

Viaggi, le 10 città più accoglienti al mondo: c’è anche l’Italia

Secondo quanto dichiarato da Fred Lam, amministratore delegato dell'Autorità aeroportuale di Hong Kong - le compagnie organizzeranno attività promozionali come le estrazioni fortunate, le offerte paghi uno prendi due e giochi per i biglietti in palio a partire da marzo. "Queste campagne di biglietti aerei gratuiti inizieranno il primo marzo e dureranno sei mesi", ha detto Lam.

Offerta che guarda al sud-est asiatico

L'offerta si rivolgerà innanzitutto ai potenziali turisti nel sud-est asiatico, tra cui Thailandia, Filippine, Indonesia e Singapore, prima di espandersi oltre la regione. "Coloro che otterranno i biglietti gratuiti, spero porteranno con sé alcuni parenti e amici", ha aggiunto Lam sottolineando di aspettarsi un effetto moltiplicatore attirando 1,5 milioni di visitatori tra marzo e settembre.