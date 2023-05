New Mexico, tre morti in sparatoria durante raduno motociclistico

Secondo le autorità locali è stato “un incidente tra bande”. Gli autori della sparatoria sono stati arrestati, riferisce il sindaco di Red River dove si sono riuniti 20.000 motociclisti per l’annuale raduno del Memorial Day

Almeno tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta sabato sera durante un raduno di motociclisti nel New Mexico, sud-ovest degli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità locali che confermano la notizia data dai media.

Arrestati gli autori della strage

Gli autori della sparatoria sono stati tutti arrestati. Lo ha dichiarato il sindaco di Red River, Linda Calhoun, in un' intervista alla Cnn, confermando il bilancio delle vittime fornito dai media locali. "Tutte le persone coinvolte nella sparatoria erano membri di gruppi di motociclisti e al momento sono in custodia della polizia" ha specificato il sindaco. La sparatoria è avvenuta intorno alle 17:00 ora locale quando circa 20.000 motociclisti si sono riuniti durante il Red River Memorial Day Motorcycle Rally, raduno annuale che attira decine di migliaia di persone nella Main Street della città per il fine settimana del Memorial Day.