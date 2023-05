Spari su un camper in Corsica, ferita turista italiana

E' successo a Casanova, vicino a Corte, intorno alle 22 di ieri sera. La donna è stata operata nella notte per una ferita all'addome, illeso invece il marito che si trovava con lei. La procura di Bastia ha aperto un'inchiesta ascolta articolo Condividi

E’ gravemente ferita ma non in pericolo di vita la turista italiana che ieri sera è rimasta ferita da un proiettile mentre si trovava nel suo camper in Corsica. La donna, 58 anni, era a bordo del suo veicolo fermo a Casanova, vicino a Corte, quando è stato raggiunto da una scarica di colpi di arma da fuoco. Il marito che si trovava con lei al momento della sparatoria è rimasto illeso. La turista si trova ora in ospedale e sul fatto sta indagando la procura di Bastia che ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per tentato omicidio.

Grave ma non in pericolo di vita La donna italiana è stata operata d’urgenza nella notte dai medici dell’ospedale di Bastia per una ferita profonda all’addome e ora non si trova in pericolo di vita. La turista si trovava in Corsica per trascorrere una vacanza con la famiglia e, stando alle informazioni riportate da alcuni quotidiani locali, sarebbero dovuti tornare in Italia nella giornata di oggi. Il camper era parcheggiato in un’area di sosta lungo la strada RT 20 quando la raffica di proiettili si è abbattuta sul mezzo. Erano circa le 22 di ieri sera. leggi anche Sant'Anastasia, spari contro bar: la bambina ferita è fuori pericolo