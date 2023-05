Usa, spara a 11enne afroamericano: sospeso agente in Mississippi

Un poliziotto ha sparato a un bambino mentre rispondeva a una chiamata per violenza domestica. La madre ha raccontato alla Cnn che il figlio Aderrien è stato colpito una volta al petto e ha un polmone collassato, costole fratturate e il fegato lacerato. Indagini in corso

Un agente di polizia del Mississippi è stato sospeso dopo aver sparato a un bambino 11enne afroamericano mentre rispondeva a una chiamata per violenza domestica. La madre del bambino, Nakala Murry, ha raccontato alla Cnn che il figlio Aderrien è stato colpito una volta al petto e ha un polmone collassato, costole fratturate e il fegato lacerato. La donna ha detto di aver chiesto all'11enne di chiamare la polizia dopo che il padre di un altro dei suoi figli si era presentato a casa della famiglia intorno alle 4 di mattina molto arrabbiato.

L'agente sospeso in attesa di indagine

Il poliziotto è arrivato con la pistola in mano e ha chiesto alle persone in casa di uscire, ma il figlio Aderrien è stato colpito mentre entrava nel soggiorno con le mani alzate. "Una volta arrivato da dietro l'angolo gli hanno sparato", ha detto la donna, spiegando di non riuscire "a capire perché". Il Mississippi Bureau of Investigation ha dichiarato che "sta attualmente valutando questo incidente e raccogliendo prove, e un avvocato della famiglia Murry ha rivelato che l'agente di polizia che ha sparato, Greg Capers, è stato sospeso in attesa di un'indagine. La famiglia del bambino ha chiesto il licenziamento del poliziotto.