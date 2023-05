7/14 ©IPA/Fotogramma

Kate Middleton è una grande appassionata di moda, proprio come la Regina d'Olanda, Máxima Zorreguieta. Entrambe sono state fotografate, questa settimana, vestite di rosa, una tonalità di gran tendenza in questa stagione, in occasione dei rispettivi impegni. La principessa del Galles, in visita al Foundling Museum di Londra, ha indossato un tailleur Alexander McQueen. La sovrana olandese, alla SNP Semiconductors di Nijmegen, ha optato per un completo di uno dei suoi brand preferiti: Natan Couture

Moda primavera 2023, a lezione di blazer da Kate Middleton. FOTO