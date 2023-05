Usa a rischio default, Biden: "Presto accordo sul tetto del debito"

Biden: “Il default del nostro debito non è un’opzione”

Parlando in modo positivo dei negoziati con lo speaker, Biden ha poi sottolineato "che i nostri staff continuano ad incontrarsi. Ho più volte chiarito che il default del nostro debito non è un'opzione e i leader del Congresso lo capiscono e sono d'accordo sul fatto che non ci sarà default". Questo, però, non ha frenato il presidente Usa nelle critiche alla piattaforma dei repubblicani. "Lo speaker ed io abbiamo punti di vista molti diversi su chi debba sostenere il peso degli sforzi aggiunti per rimettere a posto i nostri bilanci”, ha detto Biden. “Io non credo che questo peso debba cadere sulle spalle del ceto medio e dei lavoratori. I miei amici repubblicani non sono d'accordo". Poi, ha concluso, rassicurando i cittadini. "Gli americani si meritano di sapere che le loro pensioni saranno pagate, che gli ospedali dei veterani rimarranno aperti e che verranno fatti i progressi economici che noi continueremo a fare", ha aggiunto.