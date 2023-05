Real Madrid, Vinicius Jr pubblica video con tutti gli insulti razzisti

"Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, fantocci impiccati, gridi criminosi", ha scritto il calciatore dei Blancos aggiungendo che il video dimostra che non si tratta di "casi isolati" ascolta articolo Condividi

Vinicius Junior ha postato un video con una "compilation" di insulti razzisti ricevuti negli stadi spagnoli durante le partite in trasferta del Real Madrid. "Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, fantocci impiccati, gridi criminosi", ha scritto il calciatore dei Blancos aggiungendo che il video dimostra che non si tratta di "casi isolati", ma di "episodi continui sparsi per le varie città spagnole (e anche in un programma televisivo)". Per il caso di razzismo nei confronti del giocatore sono stati eseguiti tre arresti a Valencia.

La denuncia di Vinicius Nel post correlato al video Vinicius si chiede "quanti di questi razzisti hanno nomi e foto esposti in rete? Rispondo io per facilitare: zero", scrive il giocatore brasiliano. "Nessuno che racconti una storia triste o faccia una di quelle finte scuse pubbliche. Cosa serve per criminalizzare queste persone? E punire i club? Perché gli sponsor non fanno pagare la Liga? Perché le televisioni non si preoccupano di trasmettere questa barbarie ogni fine settimana?", scrive Vinicius aggiungendo che "il problema è gravissimo e le comunicazioni non funzionano più. Nemmeno incolpare me per giustificare atti criminali. Non è calcio, è inumano". leggi anche Caso Vinicius, "spento" il Cristo redentore a Rio de Janeiro

Il giocatore non sarà squalificato dopo l'espulsione

Nel frattempo la commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha annunciato che Vinicius, espulso domenica al termine della partita contro il Valencia dopo essere stato vittima di insulti razzisti durante la partita, non sarà squalificato. "Viste le accuse e le prove video fornite dal Real Madrid in merito all'espulsione al 90'+5 di Vinicius", la commissione disciplinare ha deciso di annullare le "conseguenze disciplinari" di tale espulsione e di autorizzare il brasiliano a tornare in campo contro il Rayo Vallecano al Bernabéu per la 36a giornata della Liga". Il brasiliano aveva fatto fermare il match per 10 minuti dopo aver sentito un insulto razzista proveniente dalla tribuna. Da lì il riconoscimento del tifoso e la chiara richiesta di farlo allontanare dallo stadio. Quindi la lunga trattativa con l’arbitro De Burgos e Carlo Ancelotti, che ha cercato di calmare il proprio giocatore, il quale non aveva più intenzione di giocare. leggi anche Vinicius vittima di insulti razzisti: cosa è successo