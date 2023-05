New York, bibbia ebraica millenaria venduta all'asta per 38mln dollari

Il prezioso manoscritto è stato messo in vendita dal finanziere e collezionista Jacob (Jacqui) Safra, erede di una fortuna bancaria siriano-libanese-svizzera, di cui era proprietario dal 1989. Ad aggiudicarselo l'avvocato Alfred Moses che lo donerà all'Anu Museum - Museum of the Jewish People di Tel Aviv ascolta articolo Condividi

Il Codex Sassoon, la più antica Bibbia ebraica quasi completa datata X secolo, è stata venduta all’asta da Sotheby’s a New York per 38.126.000 dollari (35.170.000 euro). Il prezioso manoscritto è stato messo in vendita dal finanziere e collezionista Jacob (Jacqui) Safra, erede di una fortuna bancaria siriano-libanese-svizzera, di cui era proprietario dal 1989. Si tratta di una cifra record per un manoscritto che supera i 30,8 milioni di dollari che Bill Gates sborsò nel 1994 per il Codex Leicester di Leonardo da Vinci. L'importo raggiunto è tuttavia inferiore al record per un documento storico di ogni tempo stabilito dal collezionista Ken Griffin nel 2021, quando pagò 43 milioni di dollari per una copia originale stampata della Costituzione degli Stati Uniti.

Le offerte Il Codex Sassoon è stato acquistato all'asta, dopo una gara di offerte al rialzo durata poco meno di dieci minuti, da Alfred Moses, un avvocato che lavora presso lo studio Covington & Burling e che in precedenza è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Romania durante l'amministrazione del presidente Bill Clinton. Moses donerà il manoscritto all'Anu Museum - Museum of the Jewish People di Tel Aviv. "Era mia missione rendendomi conto dell'importanza storica del Codex Sassoon e fare in modo che fosse custodito in un luogo accessibile a tutti", ha dichiarato Moses in un comunicato. "La Bibbia ebraica è il libro più influente della storia e costituisce il fondamento della civiltà occidentale. Mi rallegro nel sapere che appartiene al popolo ebraico", ha detto ancora l'uomo.

Le caratteristiche Secondo quanto spiegato da Sotheby's in una scheda storico-filologica, il Codex Sasson sarebbe stato scritto da uno scriba senza nome in Siria o nell'attuale Israele intorno al 900 d.C. e prende il nome dall'uomo d'affari, filantropo e collezionista di manoscritti ebraici David Solomon Sassoon, suo ex proprietario. La Bibbia venduta al prezzo record comprende tutti i 24 libri delle Sacre scritture ebraiche. Dalle 792 pagine di pergamena mancano solo una quindicina di capitoli. L'esemplare precede di quasi un secolo la prima Bibbia ebraica interamente completa, il Codice di Leningrado.

Testo fondamentale per la fede abramitica Il Codex Sassoon contiene note masoretiche di studiosi del primo Medioevo su come le parole dei ventiquattro libri della Bibbia ebraica dovrebbero essere scritte, lette e accentate. Contiene, inoltre, più di un millennio di annotazioni, trascrizioni, commenti e registrazioni di proprietà. Esistono frammenti più antichi della Bibbia ebraica, in particolare i cosiddetti Rotoli del Mar Morto che risalgono al periodo compreso tra il III secolo a.C. e il II secolo d.C.. Ma il Codex Sassoon è il più antico manoscritto completo conosciuto della Tanakh, i cui 24 libri sono testi fondamentali per la fede abramitica e costituiscono il nucleo di ciò che i cristiani chiamano Antico Testamento. "Esiste solo un'altra Bibbia dell'inizio del X secolo, il Codice di Aleppo, che però manca del 40% delle sue pagine originali", ha dichiarato Sharon Liberman Mintz, specialista di Sotheby's.