Due opere di Magritte e Klimt vendute all'asta da Sotheby's

Un dipinto di Magritte appeso da anni sul camino del salotto di Los Angeles dove l'impresario del disco Mo Ostin intratteneva Frank Sinatra, Paul Simon e Joni Mitchell, è stato tra le star di un'asta andata in scena ieri sera da da Sotheby's, comprendente 15 opere della sua collezione. Ostin è morto l'anno scorso e i suoi quadri, assieme ad altre 54 opere incluse nella vendita di ieri, hanno portato ad incassi totali di 427 milioni di dollari: sotto i 500 milioni di dollari previsti alla vigilia, ma pur sempre il terzo miglior risultato per Sotheby's in una sola serata. La collezione Ostin aveva una stima di partenza da 103 a 155 milioni di dollari e ne ha realizzati 123,7 grazie anche al Magritte della serie Empire of Lights, venduto in 10 minuti per 42,3 milioni. Un altro Magritte, The Domain of Arnheim ispirato a un racconto di Edgar Allan Poe, è stato battuto per 19 milioni di dollari.