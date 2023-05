Morte regina Elisabetta, ecco quanto sono costati i funerali

I funerali della regina Elisabetta II e gli eventi collegati all'evento hanno comportato una spesa di circa 162 milioni di sterline per il governo del Regno Unito: a farlo sapere è lo stesso ministero del Tesoro, come riporta la Bbc. Le esequie di Stato si sono svolte il 19 settembre 2022 e sono state trasmesse in tutto il mondo (ADDIO ELISABETTA II: LO SPECIALE DI SKY TG24). I costi maggiori sono stati sostenuti dal ministero dell'Interno, con 74 milioni di sterline, e dal Dipartimento della cultura, dei media e dello sport, con 57 milioni di sterline. La portata dei funerali di Stato e delle disposizioni per il lutto portarono a quella che la polizia descrisse come "la più grande operazione che probabilmente lanceremo nel Regno Unito".