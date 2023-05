Pronipote di Brigitte Macron aggredito dai manifestanti ad Amiens

Brutta avventura per Jean-Baptiste Trogneux, 30 anni, figlio di un nipote di Brigitte Macron, la moglie del presidente della Francia. Un gruppo di manifestanti che partecipava ieri sera a uno dei "concerti di pentole" per protestare contro la riforma delle pensioni, lo ha aggredito violentemente d Amiens, nel Nord del Paese. L'uomo è stato circondato da alcuni attivisti anti-governativi che lo hanno colpito alla testa, alle braccia e alle gambe tra gli insulti contro "il presidente, sua moglie e la famiglia", come ha riportato il padre dell'aggredito. La polizia ha fermato otto persone per l'attacco, che è avvenuto poco dopo la messa in onda in tv di un'intervista al presidente Macron. Brigitte ha denunciato "la vigliaccheria, la stupidità e la violenza" dei manifestanti. In una dichiarazione trasmessa all'agenzia AFP, la première dame ha denunciato l'attacco al nipote: "Sono totalmente solidale con la mia famiglia e constantemente in comunicazione, da ieri sera alle 23, con Jean-Baptiste, mio nipote vittima dell'aggressione, e Jean-Alexandre, suo padre. A più riprese ho denunciato questa violenza che può soltanto condurci al peggio", ha affermato.