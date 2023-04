Francia, Brigitte Bardot attacca Macron: "Sei un essere malefico"

Da Brigitte Bardot arriva un duro 'J'accuse' al presidente Emmanuel Macron con una lettera pubblicata su Twitter nella quale lo definisce "un essere malefico". Il quotidiano Le Point riferisce dell'attacco social, in quello che appare come un "regolamento di conti" con il titolare dell'Eliseo. Una pubblicazione su Twitter che evidenzia l'arrabbiatura della nota 88enne che esordisce con una spiegazione: "Le sto urlando contro perché sono arrabbiata".

"Macron è contro i più umili e vulnerabili"



L’attrice si rivolge in prima persona al titolare dell’Eliseo esprimendosi in modo molto duri. Macron – secondo la Bardot - vuole fare della Francia un “bidone della spazzatura” che gli serve da trono, e prova un piacere sadico nel far soffrire il suo popolo, ma anche i più umili, i più vulnerabili" Deplora poi la tolleranza di Macron nei confronti dei cacciatori che mette la Francia in "una posizione sospetta nei confronti dell'Unione Europea per tutte le prerogative che concede loro".

Bardot e la sua anima animalista

Accusa poi il presidente di "creare un nuovo mercato con il Giappone inviando mille cavalli all'anno, in aereo e vivi, in condizioni atroci per farne sushi": un "proficuo sacrilegio" e una "macelleria abominevole e disgustosa". Fa menzione poi del fatto che la Francia è "il principale fornitore di bestiame vivo dell'Algeria", le cui condizioni di trasporto e macellazione sono "atroci".



Le conclusioni della lettera

Con parole dure, Brigitte Bardot conclude che la "mancanza di empatia e di autorità" di Macron lo rende "un burattino spregevole”. Spera che la sua lettera faccia "reagire" Macron e lo renda "consapevole" della sua "inutilità" e "codardia".