Usa, giudice invalida il divieto di vendere armi ai 18enni

Negli Stati Uniti un giudice della Virginia ha dichiarato incostituzionali le leggi federali che vietano la vendita di armi ai minori di 21 anni, affermando che chiunque abbia più di 18 anni deve poterlo fare. Come si è arrivati a questo? La sentenza è stata emessa in un caso intentato da quattro ragazzi che avevano più di 18 anni ma meno di 21 quando volevano acquistare delle pistole. ( LE SPARATORIE - LA PRESA DI POSIZIONE DI JOE BIDEN )

Cosa dice la legge?

In base alla legge i genitori possono acquistare pistole per i figli oppure, questo è il dettaglio bizzarro, i minori di 21 anni possono acquistare un fucile. Il giudice ha citato una recente decisione della Corte Suprema che ha ampliato il diritto alle armi e il secondo emendamento. Le prossime tappe? Il dipartimento di giustizia può ora impugnare la sentenza e il caso finirà con tutta probabilità davanti alla Corte Suprema. Everytown Law, un'organizzazione per la prevenzione della violenza delle armi, ha attaccato la sentenza del giudice. "Non solo sono la principale causa di morte dei bambini e degli adolescenti negli Usa ma i dati mostrano che i giovani di età compresa tra 18 e 20 anni commettono omicidi a un tasso triplo rispetto agli over 21". La sentenza arriva proprio dopo un'ondata di sparatorie di massa che ha attraversato gli Stati Uniti e provocato decine di morti.