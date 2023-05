Stoccarda, giovane originario del Salento ucciso a coltellate

Un giovane italiano è morto, in circostanze i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, a Stoccarda , in Germania. Si tratta di un 25enne originario della provincia di Brindisi, Vito Barnaba, da tempo residente qui ma originario di San Vito dei Normanni. L'omicidio risale a domenica scorsa quando, in seguito ad una lite scoppiata all'interno dell'abitazione di un uomo di origini siriane, dove il giovane si era recato, la situazione è degenerata fino all'accoltellamento fatale.

I familiari già a Stoccarda

Insieme al 25enne era presente anche una ragazza, la prima a chiamare i soccorsi per poi essere, a sua volta, trasportata in ospedale. L'omicida è stato arrestato ma restano ancora oscure le cause che hanno portato al raptus. I familiari del giovane hanno già raggiunto Stoccarda. I funerali sono previsti, molto probabilmente, per martedì a San Vito dei Normanni.