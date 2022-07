Germania, trovati morti a Stoccarda due ristoratori italiani

I due uomini, entrambi di 53 anni, erano conosciuti sulla scena della ristorazione locale e sono stati trovati senza vita in una cantina. I corpi presentavano ferite di arma da taglio

Due ristoratori italiani sono stati trovati senza vita in un stanza nel seminterrato del ristorante "Valle" a Stoccarda. Lo riporta la Stuttgarter Zeitung, sottolineando che i due uomini, entrambi 53enni, presentavano ferite da armi da taglio e la stanza era stata chiusa dall’interno. Secondo il giornale, si tratta di due famosi protagonisti della ristorazione italiana locale e non si esclude che i due possano essere arrivati a una lite feroce, finendo col ferirsi con dei coltelli o con dei pezzi di vetro. Le indagini però proseguono e nessuna pista è per ora esclusa.