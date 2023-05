Kate e William salgono in metro alla fermata di Elizabeth Line. VIDEO

A due giorni dalla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III , il principe William e Kate Middleton hanno sorpreso i sudditi di Sua Maestà, facendo visita a un pub di Soho dopo aver preso la metropolitana tra i cittadini. L'erede al trono e la futura regina consorte si sono concessi a chiacchiere e selfie con i passeggeri del convoglio e gli avventori del locale Dog & Duck, raccontando loro come procedono i preparativi in vista dell'incoronazione del re prevista per sabato ( GLI INVITATI - LE PROVE - LA STORIA DI CARLO III ).

Una birra in compagnia dello staff

La coppia è arrivata da Windsor alla stazione di Acton Main Line: lì i due hanno preso l’Elizabeth Line fino a Tottenham Court Road, per poi scendere e dirigersi a piedi al locale dove hanno sorseggiato una birra in compagnia dei componenti dello staff. Nelle immagini circolate in queste ore si vedono i passeggeri stupiti conversare con gli insoliti ospiti della metropolitana londinese e tantissima la gente affacciata alle finestre del pub, tra applausi e video con lo smartphone. William e Kate si sono poi concessi al pubblico accorso in strada, tra selfie strette di mano.