Usa, New York vieta fornelli e riscaldamento a gas dal 2026

New York è diventato il primo Stato Usa a bandire termosifoni e fornelli a gas. La misura rientra nella nuova legge di bilancio da 229 miliardi di dollari presentata dalla governatrice democratica Kathy Hochul. “Questa misura proteggerà le famiglie e gli abitanti avviando New York sulla giusta strada verso un futuro più pulito e più sano” ha commentato la sua portavoce Katy Zielinski. Esultano i movimenti ambientalisti mentre si scatenano le polemiche dei gruppi industriali.

Sostante nocive

Riscaldamento e fornelli a gas emettono sostanze nocive come diossido di azoto e monossido di carbonio che, secondo alcuni studi, rappresentano un serio rischio per la salute . Possono causare l'asma ed altre patologie respiratorie, soprattutto nei bambini. Per non parlare dei danni all'ambiente. I dai parlano chiaro. Nello Stato York gli edifici provocano il 32% di emissioni negative per il riscaldamento globale.