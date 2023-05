Dopo la carne sintetica, arriva il filetto di pesce stampato in 3D

L'israeliana Steakholder Foods, in collaborazione con Umami Meats, con sede a Singapore, sta lavorando per produrre filetti di pesce utilizzando cellule animali coltivate e cresciute in laboratorio

I più tradizionalisti in fatto di cibo storceranno il naso. Un'azienda israeliana di tecnologia alimentare ha annunciato di aver stampato in 3D il primo filetto di pesce pronto da cuocere, utilizzando cellule animali coltivate e cresciute in laboratorio. Si tratta della Steakholder Foods che ha collaborato con Umami Meats con sede a Singapore, per produrre filetti estraendo le cellule (per ora dalla cernia) e trasformandole in muscoli e grasso, che a loro volta vengono aggiunti a un "bio-inchiostro" adatto a speciali stampanti 3D. Il risultato: un filetto con proprietà simili a quelle del pesce pescato in mare.

Già da qualche tempo la carne bovina e il pollo allevati in laboratorio sono stati proposti come soluzione per ridurre il costo ambientale dell'agricoltura e nell’ottica della salvaguardia degli animali, ma poche aziende prima d’ora si erano occupate del pesce. Umami spera di portare i suoi primi prodotti sul mercato il prossimo anno, a partire da Singapore e poi, in attesa di regolamentazione, in paesi come Stati Uniti e Giappone.