Le parole della premier

La premier francese ha spiegato che il pacchetto immigrazione voluto da Macron non verrà presentato nell'immediato, in assenza di una maggioranza in parlamento, rinviando all'autunno un ipotetico progetto di legge dai contorni ancora vaghi. "Oggi - ha riconosciuto Borne a Parigi - non c'è la maggioranza per approvare una tale legge, come ho potuto verificare ieri riunendomi con i responsabili dei Républicains".