Gestivano il passaggio dei migranti dall'Italia verso l'Ue: 25 fermi

"I trafficanti contattavano le persone direttamente in Africa (Costa d'Avorio, Mali, Marocco, Libia) e le conducevano, dietro pagamento di oltre mille euro, nel Paese europeo prescelto”, ha spiegato il direttore centrale anticrimine della polizia, Francesco Messina. A eseguire i fermi la polizia di Catania

Venticinque persone sono state fermate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli indagati, per lo più guineani e ivoriani, sono stati rintracciati in diverse località italiane perché accusati di essere membri di un'organizzazione che gestiva il viaggio oltre il confine italiano dei migranti provenienti dall'area subsahariana e intenzionati a raggiungere altri paesi dell'Unione europea. A eseguire i fermi è stata la polizia di Catania su delega della direzione distrettuale antimafia etnea. (GLI SBARCHI A LAMPEDUSA)