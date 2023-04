Migranti, recuperati cadaveri di due donne: altri sbarchi a Lampedusa

I cadaveri di due donne sono stati recuperati, in acque Sar italiane, dalla motovedetta Cp268 della Guardia costiera. I militari dell'unità di soccorso hanno avvistato le salme dopo che avevano recuperato 62 migranti (tre donne) che viaggiavano su un barchino di nove metri salpato da Sfax in Tunisia. La scorsa notte i 62 originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Sudan e Togo, oltre alle due salme, sono state sbarcate a molo Favarolo. I cadaveri, riconducibili ai dispersi del naufragio dello scorso 24 aprile - quando si ribaltarono quattro barchini - sono stati portati alla camera mortuaria del cimitero. ( LO SPECIALE - LE DICHIARAZIONI DI PIANTEDOSI )

Gli sbarchi

Intanto, è stata una notte di sbarchi a Lampedusa, dove in poche ore, a partire dalla mezzanotte, sono giunti 402 migranti con otto differenti approdi. Sulla più grande delle Pelagie, dove ieri gli approdi hanno raggiunto quota 20 per un totale di oltre 740 persone, gli uomini della Capitaneria di porto e della guardia di finanza sono impegnati in un vero e proprio tour de force. Sugli ultimi barchini intercettati viaggiavano gruppi compresi tra i 20 e i 62 migranti, decine le donne e tanti anche i minori. L'approdo più consistente intorno alle 5.30, quando al molo Favaloro sono giunti in 115, tra cui anche tre donne. E con la raffica di arrivi anche l'hotspot di contrada Imbriacola torna sovraffollato: nella struttura ci sono più di 2.800 presenze a fronte di una capienza di 400 posti circa.