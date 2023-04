Leak Usa rivelano: intercettato il segretario generale dell'Onu

Gli Stati Uniti hanno intercettato le conversazioni telefoniche del segretario generale dell 'Onu , Antonio Guterres, con altri funzionari delle Nazioni Unite. Lo rivelano i leak americani trapelati negli ultimi giorni e riportati dal Washington Post . I documenti riportano un sommario di conversazioni in Guterres si definisce "sdegnato" per il divieto di una visita in Etiopia e frustrato con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky (GUERRA RUSSIA-UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Le intercettazioni

I documenti fanno parte di una serie di rapporti sulla sicurezza nazionale, presumibilmente trapelati sulla piattaforma di messaggistica online Discord da un membro della Guardia nazionale aerea del Massachusetts, che hanno rivelato segreti sulle lacune nelle difese aeree ucraine e dettagli delle attività di sionaggio statunitensi. In uno dei documenti Guterres è descritto come non contento della possibilità di visitare Kiev in marzo, a ridosso della sua trasferta in Africa e poi in Svizzera, Iraq e Qatar. Le ragioni del suo non essere contento non sono spiegate ma un diplomatico dell'Onu ha messo in evidenza che Guterres viaggia su voli di linea e la visita in Ucraina avrebbe rappresentato un altro lungo viaggio per il 73enne.