Sudan, oltre 90 morti negli scontri fra esercito e paramilitari

Secondo il sindacato dei medici sudanesi, molti dei feriti non hanno potuto raggiungere gli ospedali a causa delle difficoltà negli spostamenti sul territorio. A Khartoum mancano l'acqua e l'elettricità. L'Unione africana ha tentato di concordare un cessate il fuoco, ma è continuato a sparare nonostante l'apertura di corridoi umanitari

In Sudan lo scontro fra esercito regolare e paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) guidati da un generale legato al Gruppo Wagner, Mohamed Hamdan Dagalo, ha provocato finora 97 morti. Lo ha comunicato il sindacato dei medici sudanesi, spiegando che ci sono anche centinaia di feriti, molti dei quali non hanno potuto raggiungere gli ospedali a causa delle difficoltà negli spostamenti sul territorio. I ministri degli Esteri statunitense e britannico hanno esortato oggi le parti in conflitto in Sudan a "cessare immediatamente le violenze", invitandole a tornare al tavolo dei negoziati. C'è accordo sulla necessità di "un immediato cessate il fuoco e di un ritorno ai colloqui, colloqui che sono stati molto promettenti nel mettere il Sudan sulla strada verso una piena transizione, verso un governo a guida civile", ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken insieme al suo omologo britannico, James Cleverly, a margine del vertice del G7 Esteri a Karuizawa, in Giappone.

Lo scontro Le due fazioni da sabato si contendono il potere in Sudan anche a colpi di raid aerei e artiglieria: fra le vittime anche tre operatori del Programma alimentare dell'Onu. L'Unione africana ha tentato di concordare un cessate il fuoco, ma l'impresa è difficile visto che si è continuato a sparare nonostante l'apertura di corridoi umanitari per soccorrere i feriti concordato per sole tre o quattro ore. L'attrito degenerato in scontro aperto è riconducibile ai tempi e modi dell'inquadramento nelle forze delle Rsf, epigoni della famigerata milizia dei "Janjaweed", i "diavoli a cavallo" che seminarono morte e terrore nella guerra civile in Darfur negli anni Duemila. Oltre a far allungare l'ombra di Mosca sul Sudan, dove già operano i mercenari russi della Wagner con cui "Hemedti" fa affari nell'estrazione dell'oro, lo scontro allontana ulteriormente la transizione alla democrazia e alle prime elezioni libere dopo 30 anni di dittatura islamico-militare dell'autocrate Omar al-Bashir deposto nell'aprile 2019.

La situazione sul territorio In una guerra di annunci quasi impossibili da verificare, Dagalo ha sostenuto di controllare il "90% delle aree militari in Sudan" anche grazie a numerose defezioni tanto che ormai, a suo dire, Al-Burhan, il generale che guida l'esercito regolare, "si nasconde sotto terra" e "deve solo arrendersi". L'intelligence militare sudanese ha fatto al contrario sapere che l'esercito controlla "tutti i siti militari della capitale". Lo spazio aereo sul Sudan è stato chiuso e a Khartoum, dove mancano acqua ed elettricità, i civili che si avventurano all'esterno rischiano di finire sotto il fuoco incrociato. ll Programma alimentare mondiale (Pam-Wfp) delle Nazioni Unite, maggiore organizzazione umanitaria del mondo, ha annunciato una sospensione temporanea delle proprie operazioni in Sudan a causa dell'uccisione dei tre suoi dipendenti e il ferimento di altri due nel Darfur settentrionale.

Le reazioni internazionali Le uccisioni e i ferimenti sono stati condannati "fortemente" dal Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres e il capo dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha annunciato che andrà "immediatamente" in Sudan per spingere esercito e paramilitari a concordare un cessate il fuoco. Anche i confinanti Egitto e Sud Sudan e il vicino Kenya si sono offerti di mediare. Il governo italiano ha espresso "vivissima preoccupazione per il protrarsi degli scontri" e la loro estensione "a diverse zone del Sudan", ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in contatto con l'ambasciata d'Italia a Khartoum e altre ambasciate europee per monitorare la sicurezza dei circa 150 connazionali sul posto e valutare eventuali "opzioni a tutela della loro incolumità".