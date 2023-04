Israele, Netanyahu rende omaggio a Parini sul luogo dell'attentato

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, insieme alla moglie Sarah, oggi si è recato sul luogo dell'attentato di Tel Aviv del 7 aprile per deporre una corona di fiori alla memoria di Alessandro Parini, il giovane italiano rimasto ucciso nell'attacco, compiuto da un arabo israeliano. Era presente l'ambasciatore italiano in Israele, Sergio Barbanti. Il premier ha deposto una corona di fiori rossi accanto ad un mazzo di gigli portati dall'ambasciatore italiano. Netanyahu si è intrattenuto sul posto per venti minuti assieme a Barbanti al quale ha rinnovato la solidarietà di Israele nei confronti dell'Italia per la perdita della vita di Parini. Il premier - ha raccontato l'ambasciatore - si è informato sulla vita del giovane italiano e del perché si trovasse in Israele, mostrando grande partecipazione e commozione per l'accaduto. Infine ha pregato Barbanti di trasferire i suoi saluti alla premier Giorgia Meloni.