Songkran Water Festival, in Thailandia il capodanno bagnato

Ogni anno a metà aprile cade il capodanno Thailandese, il Songkran. Per celebrarlo va in scena per tre giorni, con data variabile ogni anno ma solitamente tra il 9 e il 16 aprile, il Songkran Water Festival, festa in cui le persone in strada danno vita a una "battaglia" con l'acqua

