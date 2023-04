Corte Suprema Usa mantiene l'accesso alla pillola abortiva

Salute e Benessere

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che vi sarà un accesso gratuito ai condom in farmacia per i giovani fino ai 25 anni a partire dal primo gennaio 2023. Quale è la situazione nel nostro Paese? Ecco le regioni dove i contraccettivi sono gratuiti

La Francia va verso la distribuzione gratuita dei preservativi per il giovani under 25 anni. La misura, annunciata dal presidente Emmanuel Macron, prevede la distribuzione nelle farmacie dal primo gennaio 2023

Il provvedimento, stando ai primi elementi a disposizione della stampa, riguarda confezioni da 6, 12 o 24 condom disponibili in farmacia. "Si tratta di una piccola rivoluzione", ha detto Macron nel corso di una riunione sulla salute giovanile. In un video diffuso sulle reti sociali, il capo dell'Eliseo ha annunciato di aver deciso l'ampliamento della fascia d'eta' a causa delle critiche, spiegando che e' necessario proteggere anche i minori "che intrattengono relazioni sessuali" i quali "potrebbero avere le stesse limitazioni finanziarie" dei più grandi

In Francia, dal 10 dicembre 2018, i preservativi vengono già rimborsati dall'assistenza pubblica su prescrizione medica. Ma ora Macron si spinge molto più in là, garantendone la gratuità a tutti i giovani fino a 25 anni. E in Italia qual è la situazione?