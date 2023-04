Rubino più grande del mondo all'asta da Sotheby's: vale 30 mln dollari

"Star of Fura" è considerato il gioiello più prezioso e più costoso al mondo. Oltre 55 carati di purezza e brillantezza, la pietra è stata scoperta un anno fa in una miniera del Mozambico. A giugno verrà battuta all'asta di New York

Un rubino da 55,22 carati quotato oltre 30 milioni di dollari, è destinato a diventare la più grande e la più preziosa gemma al mondo apparsa all’asta. A giugno la pietra verrà battuta al Sotheby’s di New York a un anno di distanza dalla sua scoperta fatta in una miniera del Mozambico dalla società canadese Fura Gems.

Star of Fura

"Un gioiello estremamente raro". Così ha descritto la casa d’aste Sotherby’s il rubino più prezioso e importante mai avuto sul mercato. Chiamata “Star of Fura”, la pietra di un colore rosa “ ultra raro” dovrebbe superare la cifra dei 30 milioni di dollari. Sebbene le vendite record di pietre preziose, spiegano gli esperti, siano dominate dai diamanti, in particolare quelli colorati, anche i rubini sono considerati tra le gemme più rare al mondo. L’attuale record d’asta per un rubino è stato stabilito dal Sunrise Ruby, una pietra da 25,59 carati trovata in Myanmar e venduta nel 2015 a Ginevra, in Svizzera, per 30,3 milioni di dollari.