In oltre 60 anni l'attore francese ha collezionato dipinti, sculture e disegni che il 22 giugno saranno venduti a Parigi per una cifra complessiva compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro

“Ci sono due cose che considero la mia eredità: la mia carriera di attore e la mia collezione d’arte. Sono molto orgoglioso di entrambe. La gente mi chiede se c'è un filo conduttore che lega questi pezzi e io rispondo: C'est moi". Alain Delon, 87 anni, ha messo all’asta gli 81 lotti dell’arte raccolta in più di 60 anni, dal primo disegno acquistato a Londra a soli 24 anni ai tempi della relazione con Romy Schneider (conosciuta sul set di L’amante pura) ai dipinti, alle sculture e ai disegni collocati tra il Rinascimento italiano e il XIX secolo francese. La collezione dell'icona del cinema degli anni Sessanta e Settanta, che raggiunge un valore complessivo compreso tra i 4 e i 5 milioni di euro, sarà presentata tra maggio e giugno in un’esposizione itinerante fra New York, Hong Kong, Ginevra, Londra e Parigi, mentre l’asta Alain Delon: 60 years of passion si terrà il 22 giugno nella capitale francese presso la casa di vendite Bonhams-Cornette de Saint Cyr.