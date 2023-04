Usa: ucciso in Siria leader Isis responsabile di attacchi in Europa

Un leader dell'Isis responsabile di attacchi in Europa è stato ucciso in un raid statunitense in Siria: lo ha reso noto oggi il Comando centrale Usa (Centcom). Si tratta di Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri, ha affermato il Comando, commentando che l'uomo era tra l'altro il "responsabile della pianificazione di attacchi dell'Isis in Europa" e la sua morte priverà "temporaneamente" l'Isis della "capacità di organizzare attacchi all'estero".