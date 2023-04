Caso Stormy Daniels, Trump atteso domani a New York per l'udienza

L'ex presidente degli Stati Uniti comunica attraverso il social Truth la partenza per New York, dove domani verrà incriminato per il caso che coinvolge la pornostar Stormy Daniels. Prevista una manifestazione di un gruppo di sostenitori all'aeroporto di Palm Beach, in Florida

"Partirò da Mar-a-Lago a mezzogiorno (le ore 18 italiane), verso la Trump Tower a New York. Martedì mattina, crediateci o meno, andrò in tribunale. L'America non doveva essere così". Attraverso il suo social Truth Donald Trump ha annunciato la partenza per New York, dove martedì 4 aprile sarà incriminato per il caso della pornostar Stormy Daniels.

Il caso Stormy Daniels

Secondo quanto ricostruito dalle indagini Trump avrebbe pagato 130mila dollari in nero, nel 2016, in piena campagna presidenziale, per comprare il silenzio della porno star Stormy Daniels, che aveva minacciato di rivelare di aver fatto sesso nel 2006 con lui in occasione di un torneo di golf. Il dipartimento Giustizia si è già espresso sulla vicenda decidendo di non intervenire, ma la procura ritiene che questo sia avvenuto sia una violazione della legge sui finanziamenti elettorali. approfondimento Stormy Daniels, chi è la pornostar che ha fatto incriminare Trump

New York blindata La Grande Mela è blindata per l'arrivo di Trump in vista dell'udienza di domani. Al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower, dove l'ex presidente alloggerà, sono già stati previsti servizi d'ordine e controlli serrati, in attesa dell'arrivo dei numerosi sostenitori del tycoon attesi per manifestare in suo favore. Per domani a mezzogiorno, due ore prima dell'udienza, il club dei giovani repubblicani di New York ha organizzato un Rally for Trump, al quale parteciperà anche la deputata Marjorie Taylor Greene, una pretoriana di Trump. L'appuntamento è al Collect Pond Park, il piccolo parco di fronte al tribunale. approfondimento Trump attacca giudice dell'eventuale processo: "Mi odia"

Domani manifestazione sostenitori all'aeroporto di Palm Beach I sostenitori dell'ex presidente hanno anche convocato una manifestazione all'aeroporto di Palm Beach, Florida, per salutare il tycoon. La manifestazione "pacifica", come sottolinea la convocazione, inizierà alle 10 del mattino (le 17 in Italia) e Trump lascerà la sua villa di Mar-a-Lago diretto all'aeroporto alle 11:50 (18:50 in Italia). L'organizzazione 47, un numero che allude al fatto che il 47esima presidente degli Stati Uniti sarà eletto nel 2024, è dietro questa dimostrazione di sostegno all'ex presidente. approfondimento Trump incriminato, il tycoon: ”Persecuzione politica. Darò battaglia”

Il parere degli americani Secondo l'ultimo sondaggio della Cnn, pubblicato a poche ora dalla comparizione in tribunale di Donald Trump, il 60% degli americani approva la sua incriminazione . Circa tre quarti degli americani intervistati, rivela ancora il sondaggio, ritengono che la politica abbiamo giocato un ruolo nel caso, e per il 52% di questi è la motivazione principale. approfondimento Alvin Bragg, chi è il procuratore che ha indagato su Donald Trump