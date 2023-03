Negata la libertà vigilata a Pistorius

A Oscar Pistorius è stata negata la libertà vigilata: lo ha reso noto il suo avvocato. L'udienza si è svolta stamattina presso il carcere di Atteridgeville, vicino alla capitale Pretoria, dove l'atleta paralimpico che 10 anni fa sparò e uccise la fidanzata Reeva Steenkamp, sta scontando la pena. In un comunicato rilasciato dai Servizi Penitenziari si legge che a Pistorius verrà concessa un'altra udienza nell'agosto del prossimo anno. Il motivo è che "il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione stabilito dalla Corte Suprema di Appello". I colpevoli di un crimine grave, infatti, in Sudafrica devono scontare almeno la metà del loro periodo di detenzione prima di essere considerati in grado di chiedere la libertà condizionata.