Oscar Pistorius presto in libertà a 10 anni dall'omicidio

Venerdì udienza per l'atleta in carcere per l'omicidio della fidanzata avvenuto nel 2013. Una commissione deciderà se il detenuto merita di uscire di cella dopo aver scontato almeno la metà della pena

L'omicidio nel giorno di San Valentino

Pistorius, che ora ha 36 anni, ha ucciso la sua ragazza all'alba del giorno di San Valentino del 2013, sparando per ben quattro volte attraverso la porta del bagno della sua villa di Pretoria. L’atleta ha sempre negato di aver ammazzato Reeva in preda alla rabbia, dicendo di averla scambiata per un ladro. Conosciuto in tutto il mondo come “Blade Runner” per via delle sue protesi in fibra di carbonio, è stato condannato a 13 anni di carcere, che sta scontando dal 2014 in una prigione vicino Pretoria.