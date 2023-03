Grecia, scontro tra treni: arrestato un secondo ferroviere

Un ispettore delle ferrovie greche è stato indagato e messo agli arresti provvisori in relazione all'incidente ferroviario avvenuto un mese fa e costato la vita a 57 persone. Il dipendente, che era in servizio al momento dello schianto, è accusato di "disturbo della sicurezza del traffico". Si tratta del secondo dipendente delle ferrovie a finire agli arresti dopo il capostazione indagato una settimana dopo l'incidente che ha sconvolto il Paese. Lo scontro tra un treno merci e uno passeggeri era avvenuto sulla tratta che collega Atene e Salonicco ( LE FOTO - LE REAZIONI - LE TESTIMONIANZE) . Tra le 354 persone presenti sui due convogli (352 su quello passeggeri, appartenente a Hellenic Train, e solo due membri dell'equipaggio sul treno merci), c'erano tanti studenti universitari che tornavano a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale.

Le indagini

Nell'ambito delle indagini era stato subito arrestato il capostazione di Larissa accusato di omicidio colposo e lesioni personali per negligenza. L'uomo, 59 anni, aveva ammesso di avere indirizzato il treno sul binario sbagliato e di non essersi reso conto dell'errore fino al momento dell'incidente. Il foglio presenze dei dipendenti alla stazione di Larissa, che il quotidiano Kathimerini ha pubblicato a inizio marzo, mostra come il 28 febbraio il capostazione fosse in servizio per la quinta notte consecutiva.