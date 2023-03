Grecia, scontro tra 2 treni. Von der Leyen: "Europa in lutto con voi"

L'incidente tra un convoglio merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, il 28 febbraio, ha provocato decine di morti e feriti. "I miei pensieri sono rivolti al popolo greco", ha scritto la presidente della Commissione europea. Messaggio al quale fa eco la presidente dell'Eurocamera: "Le mie sincere condoglianze a tutte le vittime". Parole di vicinanza anche dalla politica italiana ascolta articolo Condividi

Il 28 febbraio un treno merci si è scontrato con un convoglio passeggeri nella tratta tra Atene e Salonicco. Il bilancio dell'incidente nei pressi della città greca di Larissa è di oltre 30 morti e una sessantina di feriti, alcuni dei quali in terapia intensiva. Da tutto il mondo arrivano messaggi di vicinanza per le famiglie delle vittime. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in un tweet: "I miei pensieri sono rivolti al popolo greco". Messaggi di cordoglio e solidarietà anche dalla presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, dal leader della Lega Matteo Salvini e da altri esponenti della politica italiana e mondiale.

Von Der Leyen e Metsola: "Vicini al popolo greco" leggi anche Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: oltre 30 morti "Tutta l'Europa è in lutto con voi. Auguro anche una pronta guarigione a tutti i feriti", è il commento su Twitter della presidente della Commissione europea che ha aggiunto in greco "siamo accanto a voi". "Sono profondamente rattristata per il terribile incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Larissa, in Grecia. Le mie sincere condoglianze - ha scritto Roberta Metsola - a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai loro amici. Sono grata a tutti i soccorritori e al personale medico presente sul posto. I nostri pensieri sono rivolti al popolo greco dopo questo tragico evento".

Le reazioni della politica italiana leggi anche Incidente ferroviario in Grecia, i passeggeri: "Fiamme ovunque" "Da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, esprimo profondo cordoglio per le vittime del terribile incidente ferroviario avvenuto in Grecia. Al governo greco e alle famiglie delle vittime va la nostra solidarietà", così Tommaso Foti, Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera su Twitter. In una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si fa sapere che il vicepremier Matteo Salvini "sta seguendo la tragedia ferroviaria in Grecia ed esprime affettuosa vicinanza ai familiari delle vittime, al popolo greco e al governo di Atene". "Immagini terribili arrivano dalla Grecia, dove un treno merci e uno passeggeri si sono scontrati causando decine di morti e di feriti. La nostra vicinanza va a tutta la comunità greca colpita da questa terribile tragedia. Una preghiera per le vittime e un pensiero ai Vigili del fuoco e a tutti i soccorritori impegnati per salvare vite", è il post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.