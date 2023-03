Incidente ferroviario in Grecia, i passeggeri: "Fiamme ovunque"

Mentre vanno avanti i soccorsi e si contano i morti del disastro ferroviario avvenuto a Larissa, nel centro della Grecia, lungo la linea Atene-Salonicco, arrivano le prime, drammatiche testimonianze dei passeggeri. "Abbiamo vissuto qualcosa di molto scioccante", ha riferito un passeggero intervistato dal quotidiano Protothema. "Non sono ferito, ma sono macchiato dal sangue delle altre persone che sono rimaste ferite accanto a me".

Le testimonianze

approfondimento

"Abbiamo sentito un grande botto", ha detto alla Reuters Stergios Minenis, un sopravvissuto. "Siamo rotolati nella carrozza finché non siamo caduti su un lato e finché il trambusto non è cessato. Poi c'è stato il panico. Cavi, fuoco. Le fiamme sono state immediate. Il fuoco era a destra e a sinistra". E ancora: "Per 10:15 secondi è stato il caos. Cadute, fiamme, cavi appesi, finestre rotte, persone che urlavano, persone intrappolate", ha ricordato un altro passeggero, parlando alla televisione Skai, "i finestrini sono improvvisamente esplosi" e "la gente urlava e aveva paura. Fortunatamente, siamo riusciti ad aprire le porte e scappare abbastanza velocemente. In altri vagoni non sono riusciti a uscire e un vagone ha persino preso fuoco".