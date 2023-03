Usa Weekly News, Biden: “Pressione su Putin”. Trump riparte dal Texas

4/18 Twitter POTUS

“Nulla di esplosivo” - Joe Biden promuove l’azione del suo governo e della Fed per come hanno affrontato la crisi bancaria Usa dopo il fallimento di due banche regionali e assicura che ci sono tutti gli strumenti per evitare altri crack senza oneri per i contribuenti. “Non vedo nulla di esplosivo”, le banche americane sono in buone condizioni ma ci vorrà un po’ prima che la situazione si calmi", ha detto il Presidente, precisando che i problemi finanziari in Europa non sono una diretta conseguenza di quanto accaduto in Usa