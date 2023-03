"Non siamo più disposti a permettere alle società di social media di continuare a mettere in pericolo la salute mentale dei giovani " ha dichiarato il governatore Spencer Cox che ha firmato due misure che regolamentano l'uso delle piattaforme social imponendo il consenso dei genitori per l'uso dei loro servizi da parte di minori

La legge entrerà in vigore nel 2024



La legge che entrerà in vigore nel marzo 2024, è stata annunciata in risposta ai crescenti e preoccupanti fenomeni in rete come il bullismo online, lo sfruttamento e la raccolta dati dei minori. "Non siamo più disposti a permettere alle società di social media di continuare a mettere in pericolo la salute mentale dei giovani - ha twittato il governatore repubblicano - lo stato dello Utah apre la via nel considerare queste società responsabili e non intendiamo fermarci". Lo Utah diventa il primo stato americano a imporre tali misure che sono all'esame anche in altri stati.