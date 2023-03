Caccia Gb e tedeschi intercettano un aereo russo sull'Estonia

Mondo

Jet russo contro drone Usa. Sale tensione Mosca-Washington

Due S-27 Flanker russi avrebbero intercettato e causato l'abbattimento di un MQ-9 Reaper americano, colpendone l'elica. Il Pentagono: 'Pericoloso e poco professionale, evento unico al riguardo'. Il Cremlino sottolinea come il mezzo statunitense stesse 'volando in direzione del confine russo', ma nega ogni responsabilità: 'Caduto a causa delle sue stesse brusche manovre'. L'ambasciatore russo in Usa: 'Non cerchiamo scontro'

Si alza ancora una volta la tensione tra Stati Uniti e Russia. Un jet di Mosca avrebbe intercettato e danneggiato un drone MQ-9 Reaper di Washington mentre era in volo sul Mar Nero, causandone poi l'abbattimento. "Ci sono state altre intercettazioni simili, ma questa è degna di nota perché è stata pericolosa e poco professionale", ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza Usa John Kirby (in foto), che parla di un evento “unico al riguardo”. Mosca rifiuta però ogni tipo di responsabilità per quanto accaduto

COSA È SUCCESSO - Secondo la versione fornita dal Pentagono, due caccia Su-27 Flanker russi avrebbero intercettato il drone di sorveglianza americano e uno di questi ne ha colpito l’elica montata sul retro. Il danno riportato avrebbe costretto gli Stati Uniti ad abbattere il drone in acque internazionali. In foto, un drone americano Reaper