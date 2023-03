Nordcorea, Seul ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due vettori a corto raggio, lancio avvenuto all'indomani dell'avvio di manovre congiunte Stati Uniti-Corea del Sud dal nome in codice "Freedom Shield". La Corea del Nord, due giorni fa, aveva fatto sapere di aver lanciato due missili da un sottomarino nel Mar del Giappone per quello che aveva definito un test per la deterrenza nucleare.

Si tratta del settimo lancio finora quest'anno da parte del regime nordcoreano, che ha promesso di dare una "risposta senza precedenti" alle esercitazioni primaverili 'Freedom Shield' degli alleati, iniziate domenica. Nei prossimi giorni dovrebbe prendere parte alle esercitazioni anche una portaerei statunitense a propulsione nucleare. Le manovre 'Freedom Shield', basate su simulazioni al computer che contemplano scenari in cui la Corea del Nord attacca il Sud della penisola, dureranno 11 giorni; e per la prima volta, si svolgeranno senza una pausa nel fine settimana, segnando la serie più lunga di manovre mai condotte dagli Alleati.

Un test invasivo

Pyongyang considera le esercitazioni come un test per invadere il proprio territorio e stavolta ha promesso di dare "una risposta senza precedenti". L'ultima volta che i due alleati hanno effettuato manovre di questa portata era stato lo scorso novembre; e per tutta risposta la Corea del Nord lancio' più di 30 missili di diverso tipo (uno dei quali con gittata intercontinentale) in soli tre giorni.